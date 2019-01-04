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Рубрика: Экономика

Названа самая безопасная авиакомпания

Текст: Екатерина Ясакова

Авиакомпания Finnair получила звание самого безопасного перевозчика в мире. Данные соответствующего исследования объявил центр JACDEC, который анализирует безопасность воздушных перевозок.

Среди 100 авиакомпаний Finnair превзошла конкурентов по безопасности Norwegian Air и Singapore Airlines, сообщает финский телеканал MTV3, ссылаясь на рейтинг JACDEC.

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"У Finnair с 1960-х годов не было крупных аварий или инцидентов, в том числе - во время обучения персонала или технического обслуживания", - говорится в сообщении телеканала.

Авиакомпания имеет наименьшее количество несчастных случаев, происшествий, связанных с безопасностью полетов, и травм.

Finnair - крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и восемь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе. Акции Finnair Plc торгуются на бирже Nasdaq Helsinki. Finnair выполняет регулярные рейсы в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Казань.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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