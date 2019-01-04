Нефть Brent подорожала почти до 58 долларов

Цены на нефть Brent по итогам недели рекордно выросли, повторив показатели декабря 2016 года. Мартовский фьючерс на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по Москве вырос на 3,4 процента и составил почти 58 долларов за баррель.

Котировки WTI поднялись выше 48 долларов. На показатели повлияло сокращение добычи нефти странами ОПЕК. По данным Bloomberg, в декабре добыча уменьшилась на 530 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 32,6 миллионов б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась после возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на нефть.

Напомним, что в декабре 2018 года ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на 6 месяцев.