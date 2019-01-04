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04.01.2019 19:10
Рубрика: Экономика

Нефть Brent подорожала почти до 58 долларов

Текст: Екатерина Ясакова

Цены на нефть Brent по итогам недели рекордно выросли, повторив показатели декабря 2016 года. Мартовский фьючерс на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по Москве вырос на 3,4 процента и составил почти 58 долларов за баррель.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Котировки WTI поднялись выше 48 долларов. На показатели повлияло сокращение добычи нефти странами ОПЕК. По данным Bloomberg, в декабре добыча уменьшилась на 530 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 32,6 миллионов б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась после возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на нефть.

Напомним, что в декабре 2018 года ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на 6 месяцев.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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