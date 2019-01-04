Немецкие политики и журналисты подверглись хакерской атаке

Сотни депутатов бундестага, за исключением партии "Альтернатива для Германии", а также некоторые журналисты подверглись массированной хакерской атаке. В интернет утекли номера мобильных телефонов политиков, личная и служебная переписка, копии удостоверений, данные банковских карт, а также счета на оплату услуг, сообщает телеканал N-TV.de.

Жертвой нападения хакеров стал также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, отдельные руководители земельного уровня и телеканалы ARD и ZDF. Только в ARD в социальные сети просочились сведения на тридцать три журналиста, в том числе на известных телеведущих.

По некоторым данным, первые утечки личных сведений произошли еще перед Рождеством в Twitter. Однако они остались незамеченными. Более полная информация стала поступать позднее в виде календаря на предновогодние праздники. Пока неясно, какую цель преследовали хакеры. Данные на лиц, подвергшихся хакерской атаке, были получены из разных источников, утверждают специалисты.