Новости

Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей Конгресса США 04:35
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение 04:22
Президент Бразилии не исключил возможности размещения военной базы США 03:50
Испанка осуждена на пять лет за вымогательство денег под видом мужчины 03:19
В США в крупном ДТП погибли шесть человек 02:51
Финские авиадиспетчеры проведут в пятницу забастовку 01:58
СМИ назвали кандидата на пост главы Пентагона 01:44
Лондонские аэропорты приобрели оборудование для борьбы с дронами 01:21
В Сирии погибли 11 человек в результате ударов коалиции 00:26
Войска США начали выходить из Сирии 00:18
В США в перестрелке погибли два человека 03.01.2019
Госдолг США при Трампе увеличился более чем на 2 трлн долларов 03.01.2019
В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске 03.01.2019
Демократы готовят Трампу импичмент 03.01.2019
На украинской таможне задержали Рождественское послание патриарха Кирилла 03.01.2019
Патриарх Кирилл совершил поминальную молитву о погибших в Магнитогорске 03.01.2019
В Ростовской области из-за снегопада закрыта трасса "Дон" 03.01.2019
"Ак Барс" переиграл "Авангард", "Йокерит" победил "Сибирь" 03.01.2019
Выборы президента Украины обойдутся бюджету в 85 миллионов долларов 03.01.2019
Закупки будут проводить только в электронном виде 03.01.2019
Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Новочеркасске 03.01.2019
Бастрыкин отреагировал на выдачу России экс-министра Подмосковья 03.01.2019
Лукашенко: Беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов 03.01.2019
Посол США рассказал о состоянии арестованного американского шпиона 03.01.2019
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple 03.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 04:35
Рубрика: В мире

Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей Конгресса США

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

В четверг Нэнси Пелоси, которая представляет демократическую партию, была избрана спикером палаты представителей Конгресса США на 2019-2020 годы. За нее проголосовали 220 конгрессменов, ее оппонента от республиканской партии Кевина Маккарти поддержали 192 человека.

Демократы готовят Трампу импичмент

Пелоси заявила, что ждет с нетерпением работы с коллегами по партии и с республиканцами, однако отметила, что это будет не так уж и просто. "Давайте каждый из нас пообещает, что в случае несогласия мы будем уважать друг друга, и будем уважать правду", - цитирует Пелоси РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Пелоси. По его словам, это очень большое достижение и в совместной работе им удастся многого добиться, например, в инфраструктуре. Трамп также выразил надежду, что их сотрудничество будет "отличаться от того, о чем многие думают", имея в виду опасения, что законодательная работа президента и обеих палат Конгресса будет парализована из-за разногласий республиканцев и демократов.

Трамп снова обвинил демократов в смерти детей-мигрантов

Ненси Пелоси 78 лет. Она возглавляла демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007-2011 году была первой женщиной-спикером палаты представителей. Когда демократы проиграли на промежуточных выборах 2010 года, вновь стала лидером парламентского меньшинства. После завоевания демократами большинства на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, Пелоси заявила о намерении вновь баллотироваться на пост спикера. По ее словам, она пользуется всеобщей поддержкой демократов.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Войска США начали выходить из Сирии
В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске
Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры