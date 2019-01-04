Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей Конгресса США

В четверг Нэнси Пелоси, которая представляет демократическую партию, была избрана спикером палаты представителей Конгресса США на 2019-2020 годы. За нее проголосовали 220 конгрессменов, ее оппонента от республиканской партии Кевина Маккарти поддержали 192 человека.

Пелоси заявила, что ждет с нетерпением работы с коллегами по партии и с республиканцами, однако отметила, что это будет не так уж и просто. "Давайте каждый из нас пообещает, что в случае несогласия мы будем уважать друг друга, и будем уважать правду", - цитирует Пелоси РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Пелоси. По его словам, это очень большое достижение и в совместной работе им удастся многого добиться, например, в инфраструктуре. Трамп также выразил надежду, что их сотрудничество будет "отличаться от того, о чем многие думают", имея в виду опасения, что законодательная работа президента и обеих палат Конгресса будет парализована из-за разногласий республиканцев и демократов.

Ненси Пелоси 78 лет. Она возглавляла демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007-2011 году была первой женщиной-спикером палаты представителей. Когда демократы проиграли на промежуточных выборах 2010 года, вновь стала лидером парламентского меньшинства. После завоевания демократами большинства на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, Пелоси заявила о намерении вновь баллотироваться на пост спикера. По ее словам, она пользуется всеобщей поддержкой демократов.