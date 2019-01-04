Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал 6-матчевую безголевую серию, забросив шайбу в ворота "Сент-Луиса". Впрочем, это не спасло "столичных" от второго поражения подряд в регулярных матчах НХЛ. Команда Ови проиграла со счетом 2:5.

Однако личную статистику российский нападающий улучшил. Овечкин добрался до отметки в 30 голов за сезон. Причем этого показателя он достиг в 14-й раз подряд с начала карьеры. Обладателем рекорда является Майк Гартнер (15 сезонов подряд).

По общему количеству сезонов с 30 и более голами за сезон Овечкин сравнялся с Горди Хоу, Уэйном Гретцки и Марселем Дионном. Лидируют Яромир Ягр (15) и Майк Гартнер (17).

Всего за карьеру Овечкин забросил 637 шайб.