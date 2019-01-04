Почему мне не проиндексировали пенсию, если я постоянно нигде не работаю

Я уже много лет на пенсии. Постоянно нигде не работаю. Но продолжаю иногда публиковать статьи в газете, где когда-то работал, и в других изданиях, получаю небольшие гонорары. Я был уверен, что считаюсь неработающим пенсионером, ведь трудовая моя нигде не лежит. Но индексацию мне не провели. Я успел дозвониться в Пенсионный фонд до праздников, там мне сказали, что поскольку я получаю гонорары, значит, я имею доход и считаюсь "работающим пенсионером", поэтому индексация мне не положена. Так ли это? Григорий Проценко, Москва.

"Более привычно представлять работающего пенсионера как человека, который каждый день ходит на работу и занят на ней с полный рабочий день. Но для пенсионной системы работающий пенсионер определяется не по таким признакам, а по наличию дохода, с которого платятся страховые взносы в Пенсионный фонд. Перечень таких случаев указан в статье 7 федерального закона 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", - сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России.

В ст. 7 говорится про выплаты по трудовым, гражданско-правовым договорам, а также по договорам авторского заказа, лицензионным договорам. "Так что в данном случае есть все основания считать пенсионера работающим, - подчеркивают в ПФР. - Помимо этого, стоит помнить, что пенсионная система в России страховая. Выплаты в ней назначаются с наступлением страхового случая, влекущего полную или частичную потерю трудоспособности, после которой человек уже не может работать как раньше. В случае полного прекращения работы и утраты заработка, пенсия выплачивается с ежегодными индексациями. Если человек продолжает трудиться, пенсия тоже выплачивается, но без индексации. Индексация наступает, только когда пенсионер полностью прекращает работу либо в промежутках между увольнением и новым трудоустройством".

В Пенсионном фонде напомнили: для работающих пенсионеров есть своя индексация - ежегодный перерасчет пенсии с 1 августа. Кроме того, как только пенсионер окончательно прекращает трудовую деятельность, он перестает быть работающим и получает перерасчет пенсии с учетом всех прошедших индексаций. Если после этого он вновь устроится на работу, он сохранит за собой новый повышенный размер пенсии.

"Если говорить о конкретном случае читателя "Российской газеты", который прислал вопрос, то индексация его пенсии может быть проведена между выплатами гонораров. Если они бывают реже раза в месяц, организация, начисляющая авторские, должна проинформировать Пенсионный фонд о том, что за конкретный месяц в адрес гражданина не было отчислений и он, соответственно, работающим не является. После этого пенсия будет увеличена на все прошедшие индексации и продолжит выплачиваться в новом размере даже в случае новых вознаграждений", - пояснили в ПФР.