Польша не считает Туска своим представителем в ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью изданию Polska Times польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

По словам дипломата, переизбрание в 2017 году Туска было сомнительным с "этической точки зрения". От Польши на этот выдвигался депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, а кандидатуру Туска предложила Мальта, которая председательствовала в ЕС. Однако за несколько часов до саммита об избрании Туска объявила в ходе выступления в бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель. Выглядело так, как будто он был немецким представителем.

"Мы не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, но не считаем его представителем Польши", - подвел итог дискуссии глава МИД Польши.

Напомним, экс-премьер Польши Дональд Туск возглавлял партию "Гражданская платформа", которая сейчас находится в оппозиции. Политик регулярно попадает под жесткую критику польских чиновников за якобы нанесение вреда национальным интересам как в бытность главой правительства, так и будучи руководителем Евросовета.