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04.01.2019 14:24
Рубрика: В мире

Польская православная церковь не признала раскольников на Украине

Текст: Александр Саможнев

Польская православная церковь не признает созданную в декабре прошлого года так называемую "новую церковь" Украины, сообщил в письме Константинопольскому патриарху Варфоломею митрополит Варшавский и всей Польши Савва.

Савва напомнил, что в "объединительном соборе" приняли участие представители раскольнических церковных групп, а Филарет (Денисенко) был ранее лишен сана и сведен к мирскому положению.

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"У Филарета мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства", - особо отметил польский предстоятель.

Глава польской православной церкви обратил также внимание на то, что в соответствии с канонами вернуть "раскольнические церковные группы" в лоно Церкви можно только через их покаяние, а снимать запрет в служении с деятеля бывшего Киевского патриархата Филарета может только "тот, кто его налагал".

Копия письма патриарху Варфоломею была разослана главам всех поместных Православных церквей, получил ее и предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. При этом митрополит Савва обращается к предстоятелю Украинской православной церкви, употребляя его полный титул. Это означает, что предстоятель Польской православной церкви продолжает признавать единственным каноническим главой Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, отмечают в отделе внешних церковных связей УПЦ.

В мире Европа Польша
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