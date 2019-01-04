Путин и Нетаньяху обсудили координацию по Сирии

Президент России и премьер-министр Израиля провели телефонный разговор - по инициативе Биньямина Нетаньяху.

Израильский премьер передал соболезнования руководству и народу России в связи с трагедией в Магнитогорске.

"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны", - сообщили в пресс-службе Кремля. Была подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в Сирии. "В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам", - уточнили в Кремле.

Лидеры также затронул некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки и выразили общее стремление к развитию контактов на разных уровнях.