РАН создала комиссию по борьбе с фальсификацией научных исследований

Президиум Российской академии наук учредил комиссию по противодействию фальсификации научных исследований. Ее руководителем стал математик академик РАН Виктор Васильев. Среди тех, кто вошел в состав комиссии - основатели сообщества "Диссернет". Этот проект был создан в 2013 году для проведения общественных экспертиз кандидатских и докторских диссертаций и выявил наличие плагиата в научных трудах целого ряда известных российских чиновников и юристов.

Поскольку весь поток диссертаций комиссия проверять не сможет, то экспертизе будут подвергаться только наиболее яркие труды, авторы которых претендуют на серьезный вклад в науку.

У новой комиссии не будет никаких властных полномочий, ее решения будут носить скорее рекомендательный характер. Однако официальный статус органа, как ожидается, должен придать экспертизам дополнительный вес. Особое внимание будет уделено экспертизе трудов по медицине, где сильно негативное влияние фармакомпаний. Новая комиссия будет работать параллельно с уже существующей комиссией РАН по борьбе с лженаукой.

Как известно, сообщество "Диссернет" за пять лет своего существования опубликовало десятки экспертиз кандидатских и докторских диссертаций. В некоторых случаях активистам удавалось добиться того, чтобы авторов недобросовестно написанных трудов лишали ученых степеней. Среди тех, чьими научными трудами интересовался "Диссернет", немало известных людей, в первую очередь высокопоставленных чиновников.