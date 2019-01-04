Афиша: Самые ожидаемые события 2019 года

"РГ" сделала подборку событий будущего года в афише Москвы и Санкт-Петербурга, которые точно не стоит пропускать. Концерт Bon Jovi, новое шоу Cirque Du Soleil и выступления Эда Ширана - это еще далеко не полный список.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Балерина Наталья Осипова в программе "Легкое дыхание"

Этой зимой звезда мирового балета Наталья Осипова представит в Московском международном Доме музыки новую программу "Легкое дыхание" (Natalia Osipova. The Light Breath). Прима Ковент-Гардена покажет московской публике свои самые яркие работы. Кроме того, на этом концерте пройдет мировая премьера танцевальной композиции, которая была специально поставлена для Натальи и ее партнера Джейсона Киттельбергера.

Московский международный Дом музыки, 28, 29 января 2019

ZAZ

Фото: EPA/Matthias Balk

Проникновенный голос француженки Изабель Жеффруа с характерной хрипотцой невозможно перепутать. Она стала одной из самых узнаваемых и популярных французских певиц современности после успеха ее песни Je veux. ZAZ, как ее знают многие, в ноябре 2018 года выпустила новинку - долгожданный альбом Effet Miroir ("Эффект зеркала"). В поддержку свой пластинки у певицы намечен гастрольный тур. А откроется он двумя концертами в России - в Санкт-Петербурге 4 февраля и Москве 6 февраля. Что ж, российским поклонникам будет вдвойне приятно.

Москва, Крокус Сити Холл, 6 февраля и БКЗ Октябрьский, 4 февраля

Big Love Show

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В столице на ВТБ - Арена - Центральный стадион "Динамо" пройдет Big Love Show. На сцене, оборудованной по новейшему слову техники, выступят самые горячие звезды Love Radio - LOBODA, Макс Барских, Дима Билан, Hammali & Navai, МОТ, Егор Крид, Ёлка, Тимати, Полина Гагарина, Jah Khalib и многие другие.

Кроме Москвы Big Love Show в 2019 году состоится еще в трех городах страны: 8 февраля в Санкт-Петербурге в СКК "Ледовый дворец", 10 февраля в Казани в ТАТНЕФТЬ Арена и в Екатеринбурге в МВЦ "Екатеринбург - Экспо".

Москва, ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", 9 февраля

Санкт-Петербург, СКК "Ледовый дворец"

Казань, ТАТНЕФТЬ Арена, 8 февраля

Екатеринбург, МВЦ "Екатеринбург-Экспо", 10 февраля

Премьера в Большом театре

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Весной 2019 года Большой театр представит публике оперу Антонина Дворжака на либретто чешского писателя Ярослава Квапила под названием "Русалка". Это единственное произведение Дворжака, которое до сих пор ставится за пределами Чехии и пользуется большой популярностью у иностранной публики. Режиссером постановки в Большом стал Тимофей Кулябин.

Москва, Государственный академический Большой театр, 6 марта 2019

Cirque du Soleil "Toruk. Первый полет"

Фото: Getty Images/ David Becker

Новое шоу канадского Cirque du Soleil создано по мотивам блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" и рассказывает о жизни загадочной планеты Пандора и ее обитателей. Сложные паркетные куклы, современные проекционные и мультимедийные технологии, масштабные декорации и представители пяти древних кланов На’ви создадут атмосферу таинственной Пандоры. А Сказитель рассажет об историях и мифах, которые разворачивались на планете за три тысячи лет до событий, которые происходят в фильме Кэмерона.

Москва, ДС "Лужники", с 19 апреля по 5 мая 2019

Санкт-Петербург, Ледовый дворец, с 8 по 12 мая 2019

Bon Jovi возвращаются

Фото: EPA-EFE/MAST IRHAM

В последний день весны в Москве впервые за 30 лет выступят одни из самых главных хитмейкеров 80-х и 90-х - группа Bon Jovi. Спеть с легендарными музыкантами любимые песни Livin’ on a Prayer и It’s My Life можно будет на большой спортивной арене "Лужники". Тридцать лет назад на этой площадке Bon Jovi показали московской публике, что такое настоящий рок. Пороха и на этот раз должно хватить.

Москва, БСА "Лужники", 31 мая 2019

Muse

Фото: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Летом наступающего года столицу посетит легендарная команда британских экспериментаторов Muse, которая даст концерт в рамках своего мирового турне Simulation Theory. Группа в 2019 году отметит юбилей - 25-летие. За это время музыканты успели выпустить 8 студийных и 4 концертных альбома и не раз становились обладателями престижных премий. В Москве британцы исполнят не только старые хиты вроде Plug in Baby и Starlight, но и презентуют новый полноформатный релиз Simulation Theory.

Москва, БСА "Лужники", 15 июня 2019

Эд Ширан в Москве

Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Обожаемый миллионами по всему миру, тот самый рыжий британец Эд Ширан, впервые приедет в столицу России в рамках тура, посвященного выходу альбома "÷". Один из основных хитмейкеров современности, поющий о любви, стал чуть ли не главным стадионным хедлайнером, который собирает огромные площадки. В 27 лет он уже является обладателем премии Grammy, а его хиты один за другим возглавляют чарты, завоевывают плейлисты и дискотеки по всему миру.

Москва, Стадион "Открытие Арена", 19 июля

Metallica

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Главные ветераны металла, легендарная группа Metallica, которая радует фанатов своим творчеством уже почти 40 лет и не нуждается в излишнем пиаре, сделает сюрприз российским фанатам. В самый разгар лета музыканты прилетят Москву, чтобы сыграть концерт в рамках тура WorldWired Tour. Это будет четвертый визит коллектива в Россию. Впервые они побывали в Москве в 1991 году на фестивале "Монстры рока". Аншлаг ей обеспечен.

Москва, БСА "Лужники", 21 июля 2019

Rammstein

Фото: EPA/Axel Heimken

Еще одни ветераны. Самый известный в России немецкий коллектив Rammstein вновь порадует московскую публику. Музыканты из Германии, играющие самый прямолинейный и честный индастриал-металл, в 2019 году отмечают 25-летие коллектива. На концерте в Москве, который пройдет в рамках их тура EUROPE STADIUM TOUR 2019, знаменитые немцы исполнят как новые песни, так и полюбившиеся фанатам Du hast, Ich will, Keine Lust. Кто не попадет на концерт в Москве, может попытаться штурмовать трибуны в Питере.

Москва, ВТБ-Арена-Центральный стадион "Динамо", 29 июля

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург", 2 августа