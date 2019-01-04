Что ждет москвичей на Рождество в "Городе зимы" на ВДНХ

Москвичи и туристы смогут отметить Рождество на ВДНХ в "Городе зимы".

7 января с 17:30 до 22:30 их ждёт на катке "Ракета" грандиозная развлекательная программа.

Каждый желающий сможет стать участником волшебного костюмированного шествия "За Рождественской звездой" на катке "Ракета", который расположен на площади Промышленности.

У павильона проката будет специальная зона, где гости смогут сделать себе настоящую карнавальную маску.

Кроме этого, для любителей активного отдыха прямо на льду пройдет "Рождественская викторина", а ее победителей ждут приятные призы.

Поддержат праздничное настроение на катке веселые аниматоры в ярких костюмах и причудливые мобильные арт-объекты в виде огромных шаров и новогодних ёлок. А ещё гости "Ракеты" смогут сфотографироваться в волшебных зеркалах с секретом и отправить фото с хэштегом катка в соцсети.

Рядом с катком можно посетить ярмарку с большим выбором не только интересных сувениров, но и угощений.