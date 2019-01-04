Фестивальных площадок для москвичей в шаговой доступности станет больше

Во всех районах Москвы будут появляться новые фестивальные площадки. Москвичей и гостей столицы там будет ждать широкая ярмарка, спектакли и концерты, площадки обещают стать местом притяжения горожан на всех праздниках. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

По просьбам москвичей за пределами центра в прошлом году столичные власти открыли пять больших площадок - в районах Бутово, Новокосино, Зябликово, Митино и Кузьминках. Там сейчас проходит грандиозный фестиваль "Путешествие в Рождество". Ярмарки, детские мастер-классы, концерты и спектакли для всей семьи можно посетить в эти дни на каждой площадке. Сейчас их украшают новогодние атрибуты - ёлки, гирлянды и карусели, а на другие городские праздники из цикла "Московские сезоны" здесь будут вырастать новые декорации.

"Каждый год будем создавать в районах по несколько качественных фестивальных площадок, чтобы была возможность побывать на празднике в шаговой доступности", - написал мэр города.

Напомним, зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве с 14 декабря и продлится до 13 января. Всего для москвичей и туристов открыто 78 площадок по всей Москве - в центре, округах, а также в городских парках - везде посетителей ждут развлечения для всей семьи.