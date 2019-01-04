Георгиос Барцокас: Именно оборона дала нам нужный ритм

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" (Московская область) греческий специалист Георгиос Барцокас прокомментировал разгромную гостевую победу своих подопечных в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги над испанской командой "Гран-Канария" - 99:70. По мнению Барцокаса, именно внесенные по ходу матча коррективы в защитные действия дали химчанам нужный ритм и помогли выиграть, хотя начало встречи сложилось неудачно.

- После стартовой четверти матча, к которой наша команда подошла с неправильным настроем, мы исправили свою игру в защите, а в нападении проявили много созидания. Именно оборона дала нужный ритм, мы сыграли креативно, и только в первой половине встречи сделали 19 результативных передач, а всего 29, - цитирует Барцокаса пресс-служба БК "Химки". - В целом сыграли как слаженная команда, много двигали мяч и находили открытых игроков. Доминировали на площадке на протяжении трех четвертей, что не так просто в матче с "Гран-Канарией".

Достаточно вспомнить, что соперник одержал домашние победы над "Басконией" и "Жальгирисом". Важная победа для нас в первом матче второго круга Евролиги, особенно без Шведа и Гилла. Хочу отдать должное игрокам, которые проделали отличную работу, а также поблагодарить руководство клуба, организовавшее этот выезд. Мы прибыли на Канарские острова на день раньше обычного в таких случаях графика и имели возможность восстановиться от тяжелого перелета из Москвы на острова. Лишний день мы как раз потратили на то, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, особенно к погоде. Надо продолжать в том же духе, несмотря на очень сложное расписание и травмированных ребят. Приходится в прямом смысле слова выживать без них и стараться одержать как можно больше побед.

"Химки" сейчас находятся на расстоянии в две победы от зоны попадания в плей-офф. А если бы не успех итальянского "Милана" во встрече с черногорской "Будучностью", то до заветной восьмерки подмосковным баскетболистам оставался бы всего один шаг. С полным выздоровлением Алексея Шведа и Энтони Гилла потенциал нашего клуба заметно увеличится и выполнение задачи по выходу в четвертьфинал станет реальностью.

А вот что думает американский легионер "Химок" Чарльз Дженкинс, который в Лас-Пальмасе стал вторым по результативности в составе победителей, набрав 18 очков: "Для нас важно начать новый год подобным образом. В Евролиге у нас было много неудачных матчей, поэтому стремились сыграть так, как и получилось на островах. Мы сделали шаг в нужном направлении. И это был особый выезд. С нами в такую даль полетели преданные болельщики, которые поддерживали команду. Хочу их за это особо поблагодарить".

Следующий матч Евролиги, а это будет уже 17-й тур, "Химки" проведут на своей домашней площадке, на "Арене Мытищи" 8 января. Соперник - единоличный лидер турнира турецкий "Фенербахче" (Стамбул), прошлогодний финалист главного континентального соревнования. Ну а сегодня в 16-м туре (это начало второго круга) баскетбольная классика постсоветского пространства - литовский "Жальгирис" против ЦСКА. Прямая трансляция матча из Каунаса - в 20.55 по московскому времени на федеральном спортивном телеканале "Матч ТВ".