Игорь Верник объяснил, почему ехал по пешеходной зоне

Российский актер театра, ТВ и кино, шоумен Игорь Верник прокомментировал предполагаемый инцидент со своим участием, ранее сегодня получивший широкое освещение в прессе.

Под таковым, напомним, имелся в виду проезд 55-летнего Народного артиста Российской Федерации по пешеходной зоне в центре Москвы - Камергерскому переулку: очевидцы сняли видео, на котором можно наблюдать, как Верник там на своем элитном внедорожнике проезжает.

После чего в пресс-службе столичной автоинспекции заверили, что "видео изучается" и "проводится проверка".

Меж тем сам Верник рассказал, что имеет официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку - в МХТ имени Чехова, где служит. И что аналогичное разрешение имеют все актеры и сотрудники театра.

"3 января я ехал к шести часам вечера на спектакль на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке", - приводит РИА Новости слова Верника.

Он добавил, что все они - "артисты и сотрудники театра", чтобы попасть в театр, проезжают через этот въезд, и "у МХТ есть официальное разрешение".

При этом артист отметил ложность распространенной некоторыми изданиями информации о том, что он ездит с охраной. "Никакой охраны у меня нет", - сказал Верник. Добавив: "Это бред".

Игорь Верник родился в 1953 году в Москве. В 1984-м окончил Школу-студию МХАТ, с 1986-го - артист МХТ имени Чехова. Сниматься начал тогда же - в середине восьмидесятых. На счету актера работа в фильмах и сериалах "Взбесившийся автобус", "Охота на сутенера", "Мастер и Маргарита" (версия Кары, 1994), "Дикари", "Люди Хэ", "Кураж", озвучил протагониста в серии мультфильмов про капитана Пронина.