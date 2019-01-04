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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Верник проехал на джипе по пешеходной улице в Москве

Текст: Сергей Бабкин

В центре Москвы водитель элитного внедорожника проехал по пешеходному Камергерскому переулку. Очевидцы вопиющего нарушения прислали видео телеканалу "Москва 24".

Фото: Эмиль Матвеев/ ТАСС
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На кадрах слышно, как мужчина кричит: "Пропустите, Верник едет!". Пока точно нет сведений, был ли это "тот самый" Верник (известный артист и телеведущий) или его однофамилец. Официальный представитель звезды Табриз Шахиди пока недоступен для комментариев. В то же время столичное управление ГИБДД уже отреагировало на этот заезд.

"Автоинспекция изучает это видео, проводится проверка", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

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