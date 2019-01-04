Лыжные трассы Москвы обновили после снегопада

Лыжные трассы и горнолыжные склоны Москвы обновили после сильных снегопадов. Чтобы привести их в порядок, потребовались ратраки и специальные технические средства. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что этой зимой для москвичей и туристов обустроены 384 лыжные трассы общей протяженностью 585 км. За их сохранностью даже при сильных снегопадах следят специализированные организации. Самая протяженная трасса в этом сезоне в Братеевском парке (ее длина более 5 км). Там она создана впервые и уже полюбилась москвичам. Не менее популярны и восьмикилометровая трасса в Парке 850-летия Москвы и трасса в 3 км для занятий биатлоном. Ещё одно место притяжения - лыжня на ул. Вилиса Лациса, протяженностью более 7 км.

"Они освещены и обеспечены необходимой инфраструктурой, так что гости смогут согреться после катания, попить чаю, переодеться в комфорте", - рассказал Бирюков.

Кстати, для активного отдыха и досуга в Москве будут работать более 3 800 объектов зимней инфраструктуры. Каждый найдёт развлечение по душе. Кроме лыжных трасс, открыты 1,5 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, более 260 ледяных горок и снежных городков, 50 мест для моржевания, лыжные базы, горнолыжные склоны, места катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.