Правительство согласовало переезд ряда министерств в "Москва-Сити"

Стал известно, куда именно в 2019 году переедут Минкомсвязь, Минпромторг и Минэкономразвития.

Три министерства будут работать в помещениях здания правительственного комплекса по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 2 ("Москва-Сити"). Об этом говорится на сайте кабинета министров.

Правительство согласовало переезд этих министр и подведомственных организаций в одну из башен на территории Московского международного делового центра.

В частности, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма, Росимущества, Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения "Национальный институт аккредитации", федерального казенного учреждения "Центр поддержки", подведомственного Минэкономразвития.

Как отмечается в сообщении, переезд пройдет в рамках совершенствования организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций, оптимизации затрат на содержание и внедрение нового подхода к обеспечению деятельности федеральных органов.