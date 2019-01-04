Снегопад в Москве будет продолжаться

В пятницу, 4 января, синоптики обещают слабый снег в течение всего дня. Температура воздуха составит от минус четырех до двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ночью синоптики прогнозируют от минус 8 до минус 6 градусов. Температура в Подмосковье не отличается - днем, как и в столице, ожидается до минус 4 градусов, ночью температура опустится до минус 9.

Ветер в Московском регионе - западный со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Из-за осадков возможно ухудшение видимости на дорогах, что может привести к заторам и увеличению количества ДТП. Снежный покров в Москве уже превысил норму почти в два раза и составил 38 миллиметров, сообщают синоптики центра погоды "Фобос".

Москвичам напоминают, что по всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу московского правительства по телефону: +7 (495) 777-77-77 или оставить сообщение на портале "Наш город".