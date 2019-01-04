Топ-10 выставок, которые нужно посетить в новогодние праздники

В новогодние праздники появляется отличная возможность получить эстетическое наслаждение. "РГ" подготовила список наиболее интересных выставок, которые будут работать все праздничные дни.

Выставка "Божественная комедия Сальвадора Дали"

До 13 января 2019, арт-центр "Ветошный"

Впервые 100 подлинных работ Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери представлены в арт-центре "Ветошный". Выставка открывает зрителям творчество сюрреалиста совершенно с новой стороны. Гении Дали и Данте соединились в единое целое, что создает ощущение полного погружения в мир "Божественной комедии". Для реализации идеи Дали выбрал трудоемкую технику гравирования по дереву, выпуск которой занял порядка пяти лет. Для любителей искусства предусмотрены абонементы для глубокого знакомства с экспозицией. С ними выставку можно посещать неограниченное количество раз бесплатно.

Выставка "Гамарджоба! Кети Мелкадзе"

До 3 февраля 2019, Галерея Artstory

В галерее Artstory проходит выставка Кети Мелкадзе, на которой представлены скульптуры, инсталляции и рельефы из проволочной сетки, а также рисунки мелом и живопись. В каждом объекте ощущается ее чуткое и доброе отношение к героям, будь то старик, собака, арлекин или даже причудливая швейная машинка-саквояж. Автор стремится к тому, чтобы ее выставка стала местом встречи и диалога представителей разных народов. Кстати, с грузинского языка название проекта переводится как "Победы тебе!". Именно так здороваются в Грузии.

Выставка In Dante Veritas

До 27 января 2019, Пресненская наб., д. 2

Экспозиция пройдет на шестом этаже "Афимолл Сити" по мотивам первой части "Божественной комедии" Данте Алигьери. Автор выставки Василий Клюкин взялся рассказать о кругах Ада на языке скульптуры. Художник представит объекты, посвященные людским порокам. Чтобы в полной мере понять послание автора советуем воспользоваться бесплатным аудиогидом.

Выставка "Мост искусства: современные художники Японии и России"

До 20 января 2019, художественная галерея Rohini Gallery

Галерея Rohini и галерея японского искусства Kasugai представляют совместный выставочный проект, призванный объединить в одном пространстве две культуры - российскую и японскую. Любителей искусства и коллекционеров приглашают оценить и при желании приобрести произведения мастеров Фисуко Вады и Момосэ Томохиры, а также известных московских авторов. Таким образом между полотнами японских и российских мастеров возникает любопытный диалог.

Выставочный проект "Зверев-GALA"

До 20 января 2019, музей AZ

Вы слышали о легендарном Анатолии Звереве? Это известный московский авангардист, наследию которого посвящена выставка "Зверев-GALA" в Музее AZ. В честь своего трехлетия Музей AZ дарит уникальную возможность познакомиться с самым ярким нонконформистом и представителем субкультуры шестидесятников.

Выставка "Viva la vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний"

До 22 февраля 2019, ЦВЗ "Манеж"

"Манеж" приглашает на выставку, посвященную жизни и творчеству Фриды Кало и Диего Риверы. Полотна, рисунки и литографии разных периодов иллюстрируют пути художников в искусстве. Изучая работы, зрители соприкасаются и с историей отношений двух мастеров. Глубже понять творческие вселенные художников помогут лекции, кинопоказы, театральные постановки и перформансы.

Выставка "Исаак Левитан и авторский кинематограф"

До 20 января 2019, Еврейский музей и центр толерантности

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку знаковых работ Исаака Левитана. Атмосферные пейзажи, воспевающие русскую природу, вступают в диалог с фильмами, созданными под воздействием картин художника. Посетители увидят более 30 полотен из Третьяковки, Русского музея, и других музеев.

Выставка "Восток. Другая красота"

До 20 января 2019, Музей Востока

Одновременно в нескольких залах Музея Востока открыта выставка, посвященная женщине и ее красоте в понимании разных восточных народов. В экспозиции собрано несколько сотен экспонатов. Это живописные и графические произведения, аутентичные костюмы, бижутерия и украшения, изделия декоративного и прикладного искусства, знакомящие с историей и культурой народов Востока. Проект предлагает москвичам совершить незабываемое путешествие во времени и познакомиться с ролью женщины и пониманием женской красоты в культуре наших восточных соседей.

"Удел человеческий. Дом с привидениями"

До 28 января, фонд культуры "Екатерина"

Третья серия просветительского междисциплинарного сериала "Удел человеческий", запущенного два года назад московским ГЦСИ, на этот раз посвящена памяти. Для выставки, которая является отправной точкой дискуссий, лекций, кинопоказов и круглых столов, куратор Виктор Мизиано отобрал 16 художников со всего мира, так или иначе работающих с темами травмы, знания, забвения и исторического опыта.

Местами вышло атмосферно и драматично, как с инсталляцией польского художника Роберта Кушмировского, представляющей собой стерильно белую комнату, заставленную рассыпающейся на глазах мебелью, местами - иронично и концептуально, как в случае с абсурдистской анимацией южноафриканского классика Уильяма Кентриджа.

Выставка Digital Disruption

До 18 января 2019, Fine Art Gallery

Галерея Fine Art представляет выставку молодой художницы - Анастасии Копытцевой, рассказывающей в своих картинах о цифровом развитии мира. В ее произведениях часто встречается образ акулы, которая устремлена вперед, в будущее. Автор работает в технике классической живописи, но при этом активно обращается к современным приемам. Ее полотна наполнены символами и метафорами, их хочется подолгу рассматривать, стремясь уловить авторский посыл.