Собянин рассказал о строительстве в "Лужниках" нового теннисного центра

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о процессе капитального ремонта универсального спортивного зала "Дружба" в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом он сообщил на своем персональном сайте, а также на своей страничке в Twitter, и в социальной сети "В контакте".

"В дни чемпионата мира по футболу весь мир восхищался обновленным стадионом "Лужники". Но не только главный стадион, почти все остальные спортивные сооружения "Лужников" требуют капитального ремонта или даже полной реконструкции. Универсальный спортивный зал "Дружба" - знаменитая ракушка - тоже пришел в полную негодность. Но это символ Олимпиады-80 и поэтому мы решили его сохранить. Капитальный ремонт "Дружбы" сейчас в самом разгаре", - написал мэр.

Он отметил, что, кроме того, на месте старых открытых теннисных кортов, которые работали всего три-четыре месяца в году, сейчас идет строительство теннисного центра для круглогодичных занятий. Теннисный клуб площадью 36 тысяч кв. м станет крупнейшим в Европе. На его территории расположатся 22 корта, 15 из которых крытые, а также площадки для других видов спорта с ракеткой: бадминтона, сквоша, настольного тенниса, паддл-тенниса.

Члены клуба смогут совместить здесь занятия теннисом, общефизическую подготовку, восстановление после тренировок и семейный досуг. На территории клуба будет работать детский центр, в котором откроется теннисная школа для юных спортсменов.

Открыть новый клуб планируют в 2019 году.