В московском ралли "Батя-2019" выступили 254 участника

В свободной от пробок праздничной Москве прошло семейное авторалли "Батя".

В заезде участвовали 59 машин и 254 раллиста. Маршрут: от Поклонной горы до старинного подмосковного села Остров.

Соревнование такого формата проходит в столице уже в седьмой раз. Главные организаторы - журнал для пап "Батя" и молодежный центр "Журавль". Требования, на первый взгляд, довольно лояльные: участие - бесплатное, машина - любая, место жительства экипажа - тоже. Большая часть пути проходит по Москве: знание столицы и окрестностей желательно, но не обязательно. Потому что не очень-то и помогает. Наличие бортового компьютера и навигации на любом виде гаджетов просто бессмысленно.

Но это испытание не для слабых духом. Штурману вручают несколько листов формата А4. Это т.н. "дорожная книга", в которой указываются ориентиры поворотов и расстояния между ними. И - все. Карты нет. Точность прохождения маршрута, соблюдение ПДД и выполнение заданий оценивают судьи под руководством чемпиона ДОСААФ России по ралли Сергея Ушанова.

Формально конечная точка маршрута пилотам и штурманам неизвестна, хотя участники с многолетнем стажем предполагают, что раз все предыдущие ралли завершались в области, к югу от столицы, то и на этот раз финиш будет там. Логика ветеранов не подвела: все так и было. Но это не тот случай, когда знание - сила. Напротив. Оказалось, что лучше не забивать голову рассуждениями. А все внимание уделить расчетам.

Если хоть на секунду зазеваешься, или ошибешься всего на каких-то 5-10 метров - пиши пропало. Сразу оказываешься в самой остросюжетной части ралли: с каждым новым поворотом ты понимаешь, что что-то идет не так. Повороты и ориентиры не соответствуют тому, о чем предупреждает штурман. Все, ты заблудился! Надо возвращаться на исходную точку и начинать все заново...

А обмануть организаторов не получится: по всему маршруту стоят судьи на "КВ" (точках контроля времени). И кроме явных, есть еще тайные, места расположения которых участникам неизвестны.

Кстати, хотя ралли позиционируется как семейно-любительское, на нем все по-взрослому. Все - по правилам профессионального ралли - секундомеры, судейские знаки, правила. Судьи квалифицированные, дорожные книги неотличимы от тех, что применяют на известных соревнованиях.

Пожалуй, только два главных отличия от шоу профи: экипаж и мотивация.

Экипаж - это обязательно родители с детьми. Возраст участников значения не имеет, лишь бы у пилота были водительские права. Ну и желательно, чтобы штурману было не меньше 12 лет.

Что случится, если ваш штурман моложе? Да ничего страшного. В реальной жизни - своими глазами видел - штурманят и 11-летние. И не хуже взрослых. Но тех, кто не в номинации от "от 12 до 16", не могут претендовать на главные призы "Бати". Таковы правила. Впрочем, не беда - есть же еще специальные призы и дипломы.

Что касается мотивации, то в ней вся суть авторалли. Ваша задача - не просто доехать от пункта А к пункту В, не пропуская повороты, и отмечаясь на точках контроля времени. Задача иная: осознать, что ваша семья - это команда. В высоком, можно сказать, в философском смысле слова. Тот экипаж, в котором нет бесполезных членов. А значит учимся работать единой командой. Ведь задач ой как много. По условиям ралли нужно описывать достопримечательности на маршруте, заполняя специальную анкету: проверка на эрудицию.

Вот самая типичная ситуация: папа пилотирует авто, мама подвизается штурманом, дети (как правило - хором) решают задачи на знания местных достопримечательностей. Например, проезжаешь Южный порт - будь добр, ответь на вопрос: в какие моря можно отправится по воде из столицы? Правильно, зачет: Москва - город пяти морей...

Если дети все время пристают к взрослым с вопросами-уточнениями (а они, поверьте, это делают, причем - беспрерывно), а ты впадешь в грех гневливости, то дальнейшую судьбу такого экипажа предсказать уже не сложно. Мама-штурман вмешается, отвлечется, и... Вот вы уже и повернули не туда. И очень повезет, если за полчаса сумеете в Москве исправить навигационную ошибку: надо срочно развернуться, найти последний "правильный поворот" и вновь вернутся на путь истинный.

Отсюда мораль: все проблемы в семье учитесь решать миром, не повышая голоса.

Гипотетически, если доверить прокладку маршрута навигатору, то он предложит пару дорог на выбор, протяженностью от 33 до 36 км. И, если нет серьезных пробок, "Яндекс.Карты" вам спрогнозируют от 1 до 1,5 часа в пути. Но как бы не так! Реально, с учетом всех хитросплетений трассы и блужданий по Москве, ехать под сотню верст. И даже больше. И это еще один аргумент в пользу спокойной атмосферы в салоне авто. Не гонитесь за результатом, а путешествуйте. Общайтесь с детьми, делитесь эмоциями, учитесь признавать ошибки и коллективно их решайте. Впечатлений - особенно у детей - на год вперед.

Это ралли как наркотик: есть экипажи, которые едут в пятый раз. Настоятель Казанского храма подмосковного село Молоково отец Дмитрий Березин участвует в седьмой.

... В этом году заявки на "Батю" подали 120 экипажей. Учитывая среднюю заполняемость машин, можно констатировать, что в ралли мечтали принять участие до полутысячи человек.

К старту допустили половину. Дело в том, что по регламенту соревнований экипажи отправляют на маршрут с периодичностью в 60 секунд, таким образом, только старт занимает целый час. В дороге экипажи проведут не меньше четырех часов. К тому же "Батя" - это не только семейное приключение.

После финиша ралли отнюдь не заканчиваются. Начинается новые соревнования и развлечения. По принципу "приятное с полезным". Сначала слушаете лекцию по истории автогонок в нашей стране, затем проходите курс оказания неотложной медицинской помощи.

И самая приятная часть дня: награждения. В самых разных номинациях. Например, на этот раз приз за самый большой экипаж увезла семья Петренко: Андрей, Максим, Надежда, Роман, Марина и снова Андрей.

Самый юный штурман в номинации "от 12 до 16" - Софья Колпакова.

"Батя" подразумевает мужское начало, но гендерной дискриминации здесь нет, самыми лучшими на ралли "Батя" становятся и мамочки. Например, на этот раз лучшая мама-пилот - Екатерина Лебедева, она из Переславль-Залесского. Победила в конкурсе, соревнуясь с десятью женщинами-пилотами.

Лучший папа-пилот - Евгений Страхов, который показал лучший результат в слаломе. Выступал на обычной "Шкоде". Автоспортом, по его признанию, никогда не занимался. О мотивации Евгений отвечает с подкупающей искренностью: "У меня в экипаже три девушки. Вот, захотелось своих девушек прокатить с ветерком".

Понятие "лучший" не следует понимать совсем буквально. Организаторы отметили все 59 экипажей, а призов и кубков в номинации "самый-самый" в этом ралли более дюжины. Включая необычные. Семья Ивановых всего два месяца назад приобрела машину. Родители впервые в жизни сели за руль и сразу... поехали на ней на ралли! Результат - специальный приз.

"Даже не хочу смотреть в таблице, какое вы заняли сегодня место, - эмоционально заявил в микрофон главный судья Сергей Александрович Ушанов. - Точно не последнее. Да это и не важно. Награждаетесь за волю к победе".

Ивановы набрали 3620 очков. Для понимания их мастерства: максимальный бал - 3883. А 13 экипажей получили менее 500 очков.

Впрочем, в широком смысле слова призы с формулировкой "за волю к победе" можно смело вручать каждому из 254 участников.

... И на десерт ралли - бонус для несовершеннолетних членов экипажа. Как бы моральная компенсация для тех, кто по возрасту не допустили за руль настоящей машины. Не пустили - и ладно. Участвуй в гонке роботов: собираешь себе персональную дистанционно управляемую машину, даешь имя и - вперед. А призы как у взрослых: дипломы и кубки.

Самый юным участником "Бати-2019" признан Сережа Серегин. Ему 2 месяца и три дня от роду. Мужественно осилил 4-часовую дорогу, и даже досидел (на руках у папы-пилота и мамы-штурмана) до вечернего этапа награждения. Его вынесли на сцену, где Сергей под аплодисменты что-то задорно крикнул в микрофон. Увы, в таком возрасте смысл того, о чем кричат, знает только тот, кто кричит. Но лично мне послышалось: "Погодите, вы еще обо мне услышите!".

Семья уже четвертый раз участвует в этом ралли. И не собирается останавливается. Главный судья спрогнозировал: в следующем году в заезде Сергей опять непременно выступит. Ему к тому времени стукнет 1 год 2 месяца.

Или вот 9-летняя Ксения Апполонова: ее рисунок стал победителем конкурса. На рисунке изображена мама Ксюши, которая фактически несет машину на последних метрах перед финишем. Вероятно, актуальная аллегория. Свой рисунок девочка подарила фотогалерее "Бати" (найти его можно в Instagram - наберите, хэштег "Быть отцом") - и взамен получила автомобиль. Ну, скажем так - не совсем настоящий. Зато съедобный. И очень-очень вкусный.

Ну а имя самого пожилого участника гонок осталось секретом. "Мы традиционно вручаем приз самому младшему участнику, - говорит один из организаторов праздника священник Дмитрий Березин. - И так же традиционно не оглашаем имя самого старшего. Просто у нас никогда не было и не будет формальных возрастных ограничений".

Вообще, ограничения на этом любительском ралли не приветствуются. Человеку дан огромный прекрасный мир, к чему нам лишние рамки и искусственные преграды?