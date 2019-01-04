В конце 2018 года в столице зафиксирована мощная атака вируса WannaCry. Как рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор АО "Электронная Москва" Игорь Сафронов, в третьем квартале этот шифровальщик совершил 28 процентов от всех зафиксированных угроз.

WannaCry и ей подобные программы шифруют данные на компьютере, а потом вымогают деньги за расшифровку и возвращение к обычной работе. Нечто подобное произошло с Московской канатной дорогой в Лужниках, сервер которой по такому же принципу атаковали в ноябре.

А персональные компьютеры чаще всего атакуют криптомайнеры. "По данным "Лаборатории Касперского", число российских пользователей, столкнувшихся с этим видом киберугроз, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом - в 2018 году ими был атакован каждый десятый", - сообщил собеседник "РГ". Опасность в том, что майнеры заставляют процессоры работать на износ. При этом никто не даст гарантии, что майнер не похитит личные данные.

Избежать этих киберугроз довольно просто, отметил Сафронов. Нужно регулярно обновлять программы, проводить профилактику и не переходить по подозрительным ссылкам.