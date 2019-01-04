В Магадане задержан подозреваемый в тройном убийстве

В Магадане в пятницу задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном накануне Нового года.

Как следует из официального сообщения следственного управления СК России по Магаданской области, "в результате скоординированной совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска городского отдела внутренних дел в кратчайший срок установлен и задержан 22-летний ранее судимый местный житель, имеющий причастность к данному преступлению".

Тела трех человек были обнаружены в одной из квартир на улице Портовой областного центра 31 декабря прошлого года. С учетом собранных следствием доказательств, задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ, предусматривающей наказание за убийство двух и более лиц.

В ближайшее время Магаданским городским судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.