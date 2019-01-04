Новости

Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей Конгресса США 04:35
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение 04:22
Президент Бразилии не исключил возможности размещения военной базы США 03:50
Испанка осуждена на пять лет за вымогательство денег под видом мужчины 03:19
В США в крупном ДТП погибли шесть человек 02:51
Финские авиадиспетчеры проведут в пятницу забастовку 01:58
СМИ назвали кандидата на пост главы Пентагона 01:44
Лондонские аэропорты приобрели оборудование для борьбы с дронами 01:21
В Сирии погибли 11 человек в результате ударов коалиции 00:26
Войска США начали выходить из Сирии 00:18
В США в перестрелке погибли два человека 03.01.2019
Госдолг США при Трампе увеличился более чем на 2 трлн долларов 03.01.2019
В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске 03.01.2019
Демократы готовят Трампу импичмент 03.01.2019
На украинской таможне задержали Рождественское послание патриарха Кирилла 03.01.2019
Патриарх Кирилл совершил поминальную молитву о погибших в Магнитогорске 03.01.2019
В Ростовской области из-за снегопада закрыта трасса "Дон" 03.01.2019
"Ак Барс" переиграл "Авангард", "Йокерит" победил "Сибирь" 03.01.2019
Выборы президента Украины обойдутся бюджету в 85 миллионов долларов 03.01.2019
Закупки будут проводить только в электронном виде 03.01.2019
Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Новочеркасске 03.01.2019
Бастрыкин отреагировал на выдачу России экс-министра Подмосковья 03.01.2019
Лукашенко: Беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов 03.01.2019
Посол США рассказал о состоянии арестованного американского шпиона 03.01.2019
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple 03.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 04:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение

Текст: Юрий Батин

В пятницу утром на территории Елизовского района Камчатки произошло землетрясение, которое ощутили жители краевого центра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

На Камчатке произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 05.57 по камчатскому времени. Эпицентр располагался на глубине 70 километров в 64-х километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Жители краевого центра ощутили землетрясение силой до трех баллов.

К настоящему времени оперативные группы МЧС России завершили обследование зданий и социально-значимых объектов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов и дежурно-диспетчерскими службами.

Угроза цунами не объявлялась.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Войска США начали выходить из Сирии
В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске
Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры