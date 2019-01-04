Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение

В пятницу утром на территории Елизовского района Камчатки произошло землетрясение, которое ощутили жители краевого центра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в 05.57 по камчатскому времени. Эпицентр располагался на глубине 70 километров в 64-х километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Жители краевого центра ощутили землетрясение силой до трех баллов.

К настоящему времени оперативные группы МЧС России завершили обследование зданий и социально-значимых объектов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов и дежурно-диспетчерскими службами.

Угроза цунами не объявлялась.