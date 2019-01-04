При пожаре в Саратове погиб человек, двое пострадали

В Заводском районе Саратова произошел пожар. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову, возгорание произошло в пятиэтажном доме, из которого эвакуировали 55 человек.

Пожар произошел в пятницу в 20​​​:18 по местному времени (19:18 мск) в квартире на втором этаже в доме по адресу: Саратов, улица Новоастраханская, 34.

В 20:26 мск пожар удалось локализовать на площади 45 квадратных метров.

"При тушении обнаружен труп мужчины, еще двоих человек с отравлением продуктами горения госпитализировали", - добавили в МЧС.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия.