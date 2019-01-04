В Башкирии при пожаре погибли четыре человека

Страшная трагедия случилась ночью в Баймаке: пожар унес жизни четырех жителей.

По информации пресс-службы МЧС Башкирии, около часа ночи загорелся жилой дом по улице Фрунзе. На место происшествия выехало 15 машин и 39 пожарных. В течение полутора часов они тушили огонь.

После того, как с возгоранием удалось справиться, спасатели начали разбирать завалы, под которыми обнаружили тела трех женщин и одного мужчины.

Сейчас на месте трагедии работает оперативно-следственная группа, которой предстоит выяснить причины ЧП.