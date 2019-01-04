В Орске от отравления угарным газом погибли четыре человека

В Орске Оренбургской области по факту гибели четырех человек, в том числе двух детей, возбуждено уголовное дело. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тела погибших обнаружены в жилом доме по улице Батумская сегодня около 14 часов. Причиной смерти 33-летней женщины, ее десятилетней дочери и шестилетнего сына, а также 28-летнего родственника стало отравление угарным газом. Кроме того, с тяжелым отравлением госпитализирован в реанимацию 53-летний хозяин дома, в котором произошла трагедия. Как установили следователи, накануне вечером погибшая женщина с детьми пришла туда в гости к родственнику.

- Сегодня тела погибших и своего брата обнаружил местный житель. Он вызвал скорую помощь и полицию, - рассказали в СК. - Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.