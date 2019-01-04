В Пятигорске потушили пожар на крупнейшем рынке Юга России

Примерно полчаса понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать сильный пожар на самом большом на территории ЮФО и СКФО торговом рынке в городе Пятигорске.

По информации пресс-службы регионального ведомства, сегодня в 09.38 дежурную смену ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю" от диспетчера городского ЕДДС поступила информация о том, что в Пятигорске на улице Пастухова, 25 загорелась кровля одноэтажного кирпичного здания рыбного павильона на "Верхнем рынке". Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем была охвачена площадь в 960 квадратных метров.

Сообщается, что при тушении пожара использовались три ствола "Б", в ликвидации ЧП принимали участие сотрудники двух звеньев газодымозащитной службы. Уже в 10.7 пожар был локализован, при этом на всей площади произошло обрушение деревянной кровли. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, в этих работах участвовали 35 человек и 15 единиц специальной техники (в том числе от МЧС - 28 человек и 12 единиц техники).