Новости

Lada Priora за 200 000 рублей: стоит ли покупать 12:37
В столичном метро появились еще шесть поездов нового поколения 12:30
В Пятигорске потушили пожар на крупнейшем рынке Юга России 12:29
Российские акванавты "нырнут" на рекордную глубину в 450 метров 12:23
Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира 12:12
Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне 12:11
В Греции запустили программу по вторичной переработке новогодних елок 12:05
Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене 11:55
Циклон принес в Крым резкое похолодание 11:44
Правительство согласовало переезд ряда министерств в "Москва-Сити" 11:42
Сотрудники метро раздают пассажирам бесплатный чай у станции "Выхино" 11:30
Китайский луноход "Юйту-2" отделился от станции "Чанъэ-4" 11:30
Медведев утвердил план реализации стратегии национальной политики 11:20
Топ-10 выставок, которые нужно посетить в новогодние праздники 11:20
Индекс РТС превысил 1100 пунктов 11:10
Исполняется 210 лет со дня рождения Брайля, создателя азбуки для слепых 11:10
В Башкирии при пожаре погибли четыре человека 11:08
Команда президента РБ победно стартовала на Рождественском хоккейном турнире 11:08
В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве дома 11:01
Фестивальных площадок для москвичей в шаговой доступности станет больше 10:52
Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года 10:50
Кучеров помог "Тампе" одержать победу в матче НХЛ 10:40
В Новгородской области при пожаре погибли шесть человек 10:38
Икону из пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске передали в храм 10:13
Шарапова отказалась от борьбы на турнире в Шэньчжэне 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пятигорске потушили пожар на крупнейшем рынке Юга России

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)

Примерно полчаса понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать сильный пожар на самом большом на территории ЮФО и СКФО торговом рынке в городе Пятигорске.

В Новгородской области при пожаре погибли шесть человек

По информации пресс-службы регионального ведомства, сегодня в 09.38 дежурную смену ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю" от диспетчера городского ЕДДС поступила информация о том, что в Пятигорске на улице Пастухова, 25 загорелась кровля одноэтажного кирпичного здания рыбного павильона на "Верхнем рынке". Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем была охвачена площадь в 960 квадратных метров.

Сообщается, что при тушении пожара использовались три ствола "Б", в ликвидации ЧП принимали участие сотрудники двух звеньев газодымозащитной службы. Уже в 10.7 пожар был локализован, при этом на всей площади произошло обрушение деревянной кровли. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, в этих работах участвовали 35 человек и 15 единиц специальной техники (в том числе от МЧС - 28 человек и 12 единиц техники).

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста
Арестованный в России американец оказался также британским подданным
CNN: США приступили к поискам места для встречи Трампа и Ким Чен Ына
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Войска США начали выходить из Сирии