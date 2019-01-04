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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики составили по итогам 2018 года рейтинг самых популярных музеев мира. По результатам посещаемости в списке десяти лучших оказался один российский музей - Петергоф, сообщает агентство "ТурСтат".

Фото: depositphotos.com
Названы самые туристические города России в 2018 году

Вместе с ним в топ-10 попали парижский Лувр, пекинский Национальный музей Китая, Музей Метрополитен в Нью-Йорке, Британский Музей, Национальная Галерея и галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне, Национальная галерея искусств в Вашингтоне, а также музеи Ватикана и Музей императорского дворца в Тайбэе.

Пока Петергоф уступает Лувру по посещаемости в два раза - в среднем 5 и 10 миллионов туристов в год соответственно.

Однако, согласно официальным данным, число гостей в одном из самых красивых пригородов Санкт-Петербурга ежегодно растет. Так, в 2017 году музей-заповедник принял 5,3 миллиона туристов и оказался самым посещаемым музеем страны.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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