В Новгородской области на пожаре погибли шесть человек

В Новгородской области в ночь на 4 января сгорел частный дом. В огне погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 102 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал о возгорании поступил накануне в УМЧС по Новгородской области в 22.31. Сообщили, что в деревне Большое Боротно Окуловского района загорелся частный дом. Когда пожарные добрались до деревни, он уже пылал открытым огнем, обрушилась кровля. Потушить пожар смогли в 03.40. Дом сгорел полностью.

По предварительным данным, в строении находились восемь человек. Погибли шестеро, из которых двое - малолетние дети. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Она выясняет причины и обстоятельства пожара.