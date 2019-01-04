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04.01.2019 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области на пожаре погибли шесть человек

Текст: Светлана Цыганкова (Новгородская область)

В Новгородской области в ночь на 4 января сгорел частный дом. В огне погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 102 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сигнал о возгорании поступил накануне в УМЧС по Новгородской области в 22.31. Сообщили, что в деревне Большое Боротно Окуловского района загорелся частный дом. Когда пожарные добрались до деревни, он уже пылал открытым огнем, обрушилась кровля. Потушить пожар смогли в 03.40. Дом сгорел полностью.

По предварительным данным, в строении находились восемь человек. Погибли шестеро, из которых двое - малолетние дети. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Она выясняет причины и обстоятельства пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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