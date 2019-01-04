В Петербурге скончался литературовед Борис Аверин

В Северной столице на 77 году жизни скончался литературовед и филолог Борис Аверин. Об этом сообщил в Facebook писатель и ученик Аверина Андрей Аствацатуров.

- Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987-м году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность - все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой, - написал Аствацатуров. - Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал.

Писатель также отметил, что Аверин "был из тех, кто умел принимать жизнь".

Ученый долгое время преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете, где был профессором кафедры истории русской литературы, а также занимался научным редактированием изданий Бунина и Набокова. Он автор монографии "Дар Мнемозины" о романах Набокова.

Справка "РГ"

Борис Аверин родился в Тверской области в 1942 году, после войны семья переехала в Петергоф, историей которого ученый много занимался впоследствии. Окончил сначала геофизический факультет Ленинградского летного училища, участвовал в арктических зимовках. В 1963 году поступил заочно на филологической факультет СПбГУ (тогда ЛГУ). В советское время не смог защитить докторскую диссертацию по идеологическим соображениям и только в 1999 году стал доктором филологии с работой "Романы В. В. Набокова в контексте русской автобиографической прозы и поэзии".