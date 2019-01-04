На Кубани отразили "захват" диверсантами железнодорожной станции

Подразделения специального назначения и военной полицией Южного военного округа (ЮВО) провели на полигоне Молькино, расположенном под городом Горячий Ключ Краснодарского края, первое в новом году совместное тактико-специальное учение.

По информации пресс-службы ЮВО, в ходе учения на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию, они обеспечили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение захватившей заложников условной диверсионно-разведывательной группы.

Для освобождения людей, как рассказали в ведомстве, штурмовые отряды спецназа блокировали станцию и уничтожили условного противника, а подразделения военной полиции "отработали действия по поддержанию правопорядка".

Сообщается, что в специальном учении приняло участие около сотни 100 военных, также было задействовано 20 единиц военной техники.