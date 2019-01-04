В центре Краснодара неизвестные расстреляли автомобиль

Полиция начала проверку по факту повреждения автомобиля Toyota RAV4, который был обнаружен расстрелянным возле ЖК "Центральный".

Как рассказал "РГ" официальный представитель УМВД РФ по городу Краснодару Артем Коноваленко, оперативно-следственная группа прибыла сюда сегодня в 8 часов 45 минут утра. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили "осыпание левого переднего бокового стекла" и несколько вмятин на боковых дверях Toyota. А рядом с автомобилем оперативники нашли металлические фрагменты, которые, скорее всего, являются остатками пуль.

Правоохранители уже изучили данные с видеокамер наблюдения. Выяснилось, что никто из посторонних во время ЧП возле машины не находился. Судя по всему, злоумышленники вели огонь по авто с расстояния из пневматического оружия.

В данный момент устанавливаются лица, которые могут быть причастны к инциденту, случившемуся рядом с улицей Красной - главной в кубанской столице.