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04.01.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму циклон оставил без света более 18 тысяч человек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму из-за прохождения южного циклона - сильного ветра, гололеда и снегопадов - обесточены 26 населенных пунктов. Аварии произошли на 19 линиях мощностью 10 киловольт. Обесточены более 200 трансформаторных подстанций. Без света остаются более 18 тысяч человек, или 4795 домовладений с общим объемом энергопотребления более пяти мегаватт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Как уточняет "Крымэнерго", в аварийных работах задействованы 39 основных и дополнительных бригад предприятия - всего 101 человек, 42 единицы спецтехники. Но пока исправляются одни повреждения, непогода обесточивает новые линии и энергообъекты. Так, с 8 до 13 часов 4 января выявлено 23 новых технологических нарушения, а за это время устранены повреждения на 20 ЛЭП.

Больше всего отключений зафиксировано на западе Крыма - в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах, а также в Симферопольском районе.

- Энергетики ГУП РК "Крымэнерго" прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электроэнергии в дома крымчан, предприятие работает в режиме повышенной готовности, - говорится в сообщении энергетиков.

В МЧС при этом называют ориентировочное время окончания аварийно-восстановительных работ - 18 часов.

Синоптики предупреждают, что 4 января южный циклон еще продолжит властвовать на полуострове: продолжатся снегопады и ветер до 20-25 метров в секунду. Лишь в субботу циклон начнет смещаться в центральную часть России.

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