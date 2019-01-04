В 2019 году дальняя авиация ВКС РФ получит четыре модернизированных ракетоносца Ту-95МС, сообщили в Министерстве обороны России. В 2018 году в состав ДА вошли шесть самолетов Ту-95МС и Ту-160.

- Проводимая модернизация позволит держать на вооружении и продлит срок эксплуатации этих самолетов дальней авиации до 45-50 лет, - отметил командующий ДА генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Модернизированный Ту-95МС оснащен принципиально новой авионикой. И она не только в "стеклянной" кабине экипажа. Системы инерциальной, спутниковой и астронавигации, ближней навигации и воздушных сигналов, бортовые комплексы обороны и радиоэлектронной борьбы объединены в радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой. Новая электроника позволяет самолету применять все существующие и перспективные средства поражения.

Барабанная пусковая установка в фюзеляже рассчитана на несколько типов крылатых ракет, под крыльями возможна подвеска Х-101/102. Кстати, в ходе модернизации Ту-95МС становятся "чистыми" ракетоносцами - на самолетах демонтируют оборудование для сброса бомб. Обновлением стратегического авиапарка страны занимается авиазавод в Таганроге.

- По итогам 2018 года экипажи дальней авиации выполнили планы по налету, боевой подготовке и боевому применению. Общий налет составил более 20 тысяч часов, - добавили в военном ведомстве.