Владимир Путин пообещал исполнить мечту девочки из Сочи

Президент России обещал покатать на своей яхте девочку из Сочи Кристину Ажимову. О своей мечте она рассказала Владимиру Путину на благотворительном хоккейном вечере, который состоялся 3 января в Сочи в Ледовом дворце курорта "Роза Хутор", сообщает "Пятый канал".

"Вы знаете, мечты сбываются. Я несколько месяцев назад нарисовала портрет Владимира Владимировича, и сегодня на матче я его увидела. Мы обнялись, он мне погрел руки, потому что на льду было очень-очень холодно. И он пообещал мне исполнить мое желание", - рассказала телеканалу Кристина.

А вот как описывает встречу мама девочки, Наталья Безменова: "Сегодня мы были с дочерью на благотворительном матче на хоккее на "Розе Хутор" и встретили Владимира Владимировича Путина совершенно случайно. Моя дочь, увидев его, побежала, обняла. Он тоже ее обнимал, целовал. Она полгода назад писала Владимиру Владимировичу желание, что очень бы хотела с ним прокатиться на яхте и подарить ему рисунок, который она нарисовала ему сама, где Владимир Владимирович рядом с Кремлем. И Владимир Владимирович взял мой телефон, пообещал, что ее мечта сбудется. Мы в это верим. Ну в принципе уже одна мечта осуществилась. Это то, что она увидела Владимира Владимировича".

"Пятый канал" напоминает, что в начале декабря Владимир Путин на Форуме добровольцев России узнал о благотворительном проекте "Мечтай со мной". И тогда он пообещал помочь пятерым юным россиянам.

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