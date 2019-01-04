Новости

Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 15:45
Россияне убиты в ходе бомбардировок в Сирии 15:35
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ 15:22
Стало известно, сколько сэкономит Disney, избавившись от Джека Воробья 15:20
Звонарева пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне 15:09
Дмитрий Медведев направил Зурабу Церетели поздравления с юбилеем 14:52
В Вологодской области в ДТП погибли четыре человека 14:50
СК озвучил первые выводы по взрыву дома в Магнитогорске 14:48
В Крыму циклон оставил без света более 18 тысяч человек 14:38
Власти Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 14:37
Huawei жестко наказала сотрудников за новогоднее поздравление с iPhone 14:25
Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира 14:25
Польская православная церковь не признала раскольников на Украине 14:24
В центре Краснодара неизвестные расстреляли автомобиль 14:06
Новый АК-47: в США высоко оценили российский пистолет 14:06
Губернатор Челябинской области поблагодарил спасателей за оперативность 14:00
Польша не считает Туска своим представителем в ЕС 13:53
ВКС России пополнят новые ракетоносцы 13:50
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию 13:46
Лыжные трассы Москвы обновили после снегопада 13:43
РАН создала комиссию по борьбе с фальсификацией научных исследований 13:38
В Совфеде предложили финансово поддерживать пассажиров малой авиации 13:34
Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии" 13:30
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет 13:29
Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
04.01.2019 14:14
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Владимир Путин пообещал исполнить мечту девочки из Сочи

Текст: Галина Мисливская
Президент России обещал покатать на своей яхте девочку из Сочи Кристину Ажимову. О своей мечте она рассказала Владимиру Путину на благотворительном хоккейном вечере, который состоялся 3 января в Сочи в Ледовом дворце курорта "Роза Хутор", сообщает "Пятый канал".
Кристина Ажимова Фото: Instagram/bezmenova18218 Кристина Ажимова Фото: Instagram/bezmenova18218
Кристина Ажимова Фото: Instagram/bezmenova18218

"Вы знаете, мечты сбываются. Я несколько месяцев назад нарисовала портрет Владимира Владимировича, и сегодня на матче я его увидела. Мы обнялись, он мне погрел руки, потому что на льду было очень-очень холодно. И он пообещал мне исполнить мое желание", - рассказала телеканалу Кристина.

Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке национального телеканала

А вот как описывает встречу мама девочки, Наталья Безменова: "Сегодня мы были с дочерью на благотворительном матче на хоккее на "Розе Хутор" и встретили Владимира Владимировича Путина совершенно случайно. Моя дочь, увидев его, побежала, обняла. Он тоже ее обнимал, целовал. Она полгода назад писала Владимиру Владимировичу желание, что очень бы хотела с ним прокатиться на яхте и подарить ему рисунок, который она нарисовала ему сама, где Владимир Владимирович рядом с Кремлем. И Владимир Владимирович взял мой телефон, пообещал, что ее мечта сбудется. Мы в это верим. Ну в принципе уже одна мечта осуществилась. Это то, что она увидела Владимира Владимировича".

"Пятый канал" напоминает, что в начале декабря Владимир Путин на Форуме добровольцев России узнал о благотворительном проекте "Мечтай со мной". И тогда он пообещал помочь пятерым юным россиянам.

Артем Артем Пальянов полетал на президентском вертолете, Арслан Каипкулов побывал на борту самолета главы государства и сделал об этом репортаж. Регина Парпиева взяла у Владимира Путина интервью. Для Коли Кузнецова провели экскурсию по Кремлю, в Вероника Макарова побывала на "Мосфильме".

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News