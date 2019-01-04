Власти Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

Администрация города Сочи в пятницу днем поместила на своем официальном сайте сообщение, в котором предупредила гостей и жителей о том, что на курорте в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды.

"4 и 5 января на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, порывы ветра могут достигнуть 20-25 метров в секунду. Возможен резкий подъем уровня рек, - говорится в этой информации. - В горах выше 1500 метров над уровнем моря. - лавиноопасно".

В свою очередь, спасательные службы города просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы. Кроме того, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру "112".

По данным ГУ МЧС РФ по Кубани, "в связи с выходом Балканского циклона" до конца сегодняшних суток, а также ночью и днем пятого января на территории Краснодарского края ожидаются сильные дожди, возможна гроза, налипание мокрого снега и мощный ветер (в Керченском проливе - до 22-27 метров в секунду, на участке Анапа - Геленджик - до 27-32 метров в секунду). На реках горной и предгорной частей региона и Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды.