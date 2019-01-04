Губернатор Челябинской области поблагодарил спасателей за оперативность

Аэромобильная группировка МЧС России, проводившая поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда, вернулась из Магнитогорска в пункты постоянной дислокации. Два Ил-76 приземлились сегодня в Раменском на аэродроме Жуковский.

Глава Челябинской области Борис Дубровский и остальные руководители межведомственного оперативного штаба поблагодарили всех участников спасательной операции за оперативную и слаженную работу в условиях риска для жизни.

Из числа группировки МЧС на завалах работали силы Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также кинологические расчеты.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян сказал: "Мы вместе делаем одно большое общее дело, правильное дело - оказываем всю возможную помощь людям, попавшим в беду. Радеть за людей, за ближнего своего, наш профессиональный и человеческий долг".