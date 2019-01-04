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04.01.2019 10:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Икону из пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске передали в храм

Текст: Михаил Пинкус

Икону, спасенную из квартиры на 10 этаже пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске жители передали в храм. Все это время она была неким флагом спасательной операции и хранила всех, кто в ней участвовал, сообщил "РГ" Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

Фото: ТАСС
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- У нас есть приход, посвященный именно этому "семистрельному образу смягчения злых сердец", - сообщил Иннокентий. - И эту икону мы обязательно поместим там, рассказав людям, откуда она появилась. Все, что в нашей жизни случается, случается не просто так. Безусловно, нам всем больно за погибших людей и их близких. Но именно эта боль, наверное, была нужна, чтобы показать насколько мы можем быть едины. Едины… в горе.

Когда в первый день к месту трагедии уже через несколько часов после взрыва непрерывным потоком шли вереницы людей с сумками, кульками с продуктами и теплыми вещами, это показало, что люди могут быть вместе, считает Иннокентий. Общее горе сплотило и сделало единым целый город

Епископ Иннокентий с первого дня трагедии находится на месте крушения дома. Здесь он силами волонтеров-прихожан организовал полевую кухню и кормил горячими обедами пострадавших и сотрудников МЧС. По его словам, полученная в дар икона действительно стала символом того, что случилось в обычном жилом доме Магнитогорска и последующей самоотверженности горожан и спасателей.

- Конечно, в горе проще быть едиными. Вот и в радости нам нужно научиться быть вместе, - считает священник.

Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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