Пережившие взрыв магнитогорцы рассказали о спасательной операции

Истории спасения людей из обрушившегося от взрыва подъезда десятиэтажки в Магнитогорске очень похожи. Люди были застигнуты врасплох неожиданной катастрофой, мгновенно перевернувшей их привычную жизнь с ног на голову. Но именно в эти моменты они повели себя единственно правильно, спасая себя и других.

Наталью Кожемякину с пятью детьми спустили с восьмого этажа спасатели - ее муж остался им помогать. А проживавший тремя этажами ниже Алексей Поздняков вывел из опасной зоны восемь человек - свою семью и соседей из двух квартир.

С обеими семьями корреспонденты "РГ" познакомилась в штабе по оказанию помощи пострадавшим, куда еще не поверившие в свое чудесное спасение люди пришли для оформления выплат, и где на гренадерского роста Алексея волонтеры никак не могли подобрать зимнюю куртку подходящего размера. В то трагическое утро одеться он не успел, нужно было думать о спасении других.

- Если честно, не хочется все это вспоминать и переживать этот кошмар заново, - хмурится Алексей, проживавший с семьей в 332 квартире седьмого подъезда дома по проспекту Карла Маркса, 164. Но тут в разговор вмешивается его сосед по карману Евгений Белоглазов: "Вы из "Российской газеты"? Пожалуйста, напишите, что если бы не смелость и решительность Леши, мы бы сейчас с вами не разговаривали!"

В день трагедии супруги Поздняковы с двумя маленькими детьми проснулась от шума и пыли от обвалившейся штукатурки, трещин на потолке и лопнувших стен. В подъезде уже занялась огнем шахта лифта, понесло гарью, а двери от взрыва перекосило и заклинило. Поэтому, наказав жене и детям одеваться, Алексей выскочил на балкон, чтобы оценить обстановку. Счет шел на секунды, балкон квартиры соседней квартиры восьмого подъезда оказался цел и, перебравшись к нему через перила, Алексей разбил его остекление, чтобы перенести туда жену и детей.

В этот момент в карман уже начали выбегать проснувшиеся соседи - парень с девушкой и пожилая семейная пара. А Поздняков, вернувшись за ними, предложил выбираться всем вместе через его квартиру. Так и спаслись: сначала на соседний балкон перелез Поздняков, а потом, приняв с рук жены детей, помог перелезть в устоявший восьмой подъезд всем остальным.

- Паники не было, было понимание, что надо срочно выбираться, иначе сгорим или рухнем, - вспоминает мужчина. - В эти секунды, каждый делал все, чтобы помочь себе и другим. С соседнего балкона нас по пожарной лестнице спустили спасатели, страхуя каждого снизу.

Наталья Кожемякина, жительница 351-ой квартиры на восьмом этаже этого же подъезда, вместе с мужем спаслись с пятью детьми в возрасте четырех, шести, восьми,13 и 15 лет.

- Когда мы проснулись от грохота, муж вышел на кухню и увидел, что все балконы у соседей висят на волоске, рассказывает Наталья.- Мы сразу позвонили на номер "112". По телефону нас предупредили, чтобы мы собрали детей, находились все в одном месте и подавали световые сигналы.

Старшие от испуга оделись сразу, а младшие никак не могли понять, что происходит. Пока их одевали, подсвечивая себе мобильниками, наверное, прошло около получаса. К этому времени сотрудники МЧС поднялись к восьмому этажу в люльке подъемника.

Сначала Наталья передала им старшую дочь с перепуганными малышами, затем спасатели вернулись за ней и еще одной дочкой. А мужа попросили подождать еще, чтобы помочь вывести из квартиры этажом ниже одинокую бабушку. "Он остался и помогал!" - гордится Наталья.

- Очень хочется поблагодарить всем, кто нам спасал и помогает сейчас, - говорит Наталья. - И в первую очередь, конечно спасателей, которым я в суматохе ничего не успела сказать. Зато самый младший не растерялся и говорит: "Дяди, а вы крутые! Спасибо вам!"

Семье Кожемякиных из временного жилого фонда предоставлена трехкомнатная квартира. Поздняковы пока живут у друзей, зафрактовавшихся на север. Однако временные трудности не идут ни в какое сравнение с тем, что удалось пережить утром 31 декабря. Главное, помощь подоспела вовремя…