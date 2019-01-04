В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве дома

Тела всех погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске опознаны, сообщает пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, взрыв газа в жилом доме произошел ранним утром 31 декабря. Спасатели четыре дня разбирали завалы. Из-под конструкций извлекли тела 39 жертв трагедии.

Спасти из-под обломков удалось шесть человек, еще 18 спасатели снимали из окон квартир: лестницы были заблокированы, и люди не могли выбраться.

7-й и 8-й подъезды пострадавшего дома будут демонтированы. Кроме того, ведется монтаж забора вокруг места трагедии.