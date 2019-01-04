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04.01.2019 11:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магнитогорске похоронили первых погибших при взрыве в доме

Текст: Михаил Пинкус
В Магнитогорске состоялось прощание с первыми шестью погибшими от взрыва в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164. В траурной церемонии приняли участие несколько сотен человек.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Люди несли с собой цветы и белых плюшевых медведей в память о погибшей семье с маленьким ребенком. А процессию сопровождали наряды ГИБДД.

Как сообщили в правительстве региона, все 39 погибших, поднятые из-под завалов рухнувшего подъезда, уже опознаны. Их родные получат компенсации.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Пережившие взрыв магнитогорцы рассказали о спасательной операции

Так, по решению руководства градообразующего предприятия Магнитогорска близким родственникам жертв взрыва выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие, получившие средний и легкий вред здоровью, получат соответственно по 400 и 200 тысяч рублей. Кроме того в связи с утратой имущества первой необходимости семьям будет выплачиваться от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от количества комнат в квартирах, которые они занимали.

За вчерашний день выплаты уже получили 24 человека на общую сумму 5,2 миллиона рублей. Сумма благотворительных взносов помощи пострадавшим семьям уже превысила 19,3 миллиона рублей.

Поврежденные взрывом седьмой и восьмой подъезды жилого дома сегодня утром, сразу после торжественного построения всех подразделений МЧС, принимавших участие в поисково-спасательной операции, начали ограждать забором. По решению властей они будут демонтированы полностью. А вместо них по предложению горожан на месте трагедии появится сквер и мемориал памяти.

Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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