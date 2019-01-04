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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Российские акванавты "нырнут" на рекордную глубину в 450 метров

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Водолазы-глубоководники ВМФ России продолжат осваивать технологию погружений и проведения спасательных работ на глубине до 450 метров. Тем самым будет установлен новый рекорд глубоководных погружений в истории российского флота.

Фото: Александр Алпаткин/РГ
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"До 2020 года на спасательном судне "Игорь Белоусов" планируется дальнейшая реализация в морских условиях разработанной в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" технологии водолазных погружений на глубину до 450 метров", - заявили  в пресс-службе Минобороны РФ.

Напомним, что в октябре прошлого года водолазы Тихоокеанского флота и ВНУЦ смогли опуститься на 416 метров и установить на дне Японского моря российский флаг. Научное руководство погружением водолазов осуществлял капитан 2-го ранга Эдуард Шевченко. В числе покорителей глубины - начальник отделения подводно-технических работ ВУНЦ капитан 2-го ранга Ринат Гизатуллин. Офицер участвовал в разработке, испытаниях и экспериментальных спусках с глубоководного водолазного комплекса ГВК-450 на всех этапах его создания и эксплуатации.

Отметим, что практические погружения российских водолазов на большие глубины начались в 2017 году. Вначале водолазы "нырнули" на 90 и 120 метров, а затем опустились на глубину 317 метров. Это превзошло рекорд советских акванавтов, которые в 1986 году на подводной лодке достигли отметки 307 метров.

Кстати

В 2006 году у берегов Калифорнии водолаз американских ВМС Дэниел Джэксон совершил рекордное погружение с борта корабля Kellie Chouest. При испытаниях специального водолазного скафандра достигнул глубины 610 метров.

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