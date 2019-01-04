Рождественский турнир принес очередную победу хоккеистам Беларуси

Задиристый характер хоккейной дружины президента Беларуси оправдал надежды болельщиков и во второй день XV Рождественского международного турнира любителей хоккея, который при оглушительном аншлаге проходит на льду "Чижовка-Арены" в Минске.

Ледяная дуэль у белорусов на этот раз состоялась со сборной мастеров стран Балтии. Уже после второго периода, который закончился со счетом 5:1 в пользу команды Лукашенко, сомнений в окончательном результате становилось все меньше.

И когда прозвучали финальные фанфары, буря аплодисментов с трибун болельщиков сопутствовала белорусским хоккеистам, которые вместе со своим лидером вышли в полуфинал международного турнира, победив во втором туре соревнований группы А своих соперников со счетом 9:3 (2:1, 3:0, 4:2), передает БЕЛТА.

Известный литовский нападающий - Дайнюс Зубрус, проведший более тысячи матчей в сильнейшей хоккейной лиге - НХЛ, признался, что рад был встретится на турнире со своими коллегами, которые долгое время играли в клубах НХЛ и России. По его мнению, соревнования организованы просто великолепно.

Очень приятно играть, когда трибуны полны и болельщики горячо поддерживают все команды, отметил он, добавив, что сегодняшний матч против хозяев турнира проходил очень напряженно и противостоять такому сильному сопернику было непросто.