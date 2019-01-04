Сербская церковь назвала автокефалию на Украине русофобским проектом

Сербская православная церковь (СПЦ) раскритиковал автокефалию на Украине, назвав ее проектом одержимых националистов. "При незаконном соучастии Константинопольской патриархии, шовинисты-русофобы углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьезную угрозу единство православия в целом", - говорится в Рождественском послании Сербской церкви.

В документе особо отмечается, что тема церковной автокефалии не должна использоваться для решения политических задач. Это не способствует единству и созидании Церкви, провоцирует самовольство и самодовольство. В таком случае фактически она становится хулой на Святого Духа.

Ранее Польская православная церковь отказалась признать раскольников на Украине. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил соответствующее письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Напомним, на Украине 15 декабря прошел так называемый объединительный собор, который учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее предстоятеля. По данным Киевского патриархата, томос об автокефалии должен быть получен из рук патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле.