Шарапова отказалась от борьбы на турнире в Шэньчжэне

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова покидает турнир в Шэньчжэне.

В полуфинале россиянка, посеянная под пятым номером, встречалась с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, но отказалась от продолжения борьбы по ходу второго сета. На тот момент Соболенко выигрывала со счетом 6:1, 4:2. Матч продлился 1 час 20 минут.

Следующей соперницей белоруски станет победительница пары Моника Никулеску (Румыния) - Ван Яфань (Китай).

Напомним, что в полуфинал Мария Шарапова также попала на отказе оппонентки. Китаянка Синьюй Ва, получившая от организаторов специальное предложение, снялась с матча после 1 часа 47 минут игры при счете 7:6 (7:4), 2:5.