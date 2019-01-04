СКА одержал четвертую победу подряд, обыграв минское "Динамо"

Питерский СКА обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в столице Беларуси, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На второй минуте третьего периода счет открыл Сергей Плотников. На 57-й минуте вторую шайбу в ворота хозяев отправил Николай Прохоркин, реализовавший численное большинство.

Для подопечных Ильи Воробьева эта победа стала четвертой подряд. А минское "Динамо" потерпело третье поражение за последние четыре игры.

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги матча.

- Хорошая игра получилась. Соперник был достойный, минчане неплохо оборонялись. Хорошо, что смогли дожать противника, - сказал Воробьев на послематчевой пресс-конференции.

СКА с 70 очками сохранило второе место в Западной конференции. Минчане идут десятыми (40 очков). 6 января команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с "Йокеритом", "Динамо" в этот же день встретится с ЦСКА.