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04.01.2019 16:12
Рубрика: Спорт

Скелетонистка Никитина победила на этапе Кубка мира в Альтенберге

Текст: Анна Козина
Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла этап Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Альтенберге. Еще одна россиянка - Юлия Канакина - заняла третье место.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

По сумме двух попыток Никитина показала время 1.57,42 секунды. Отставание немки Жаклин Леллинг, ставшей второй, составило 0,37 секунды. У Канакиной - 0,97 секунды. Третья представительница России - Рената Хузина - замкнула первую десятку (+2,61).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Отметим, что последний раз сразу две наши спортсменки поднимались на пьедестал на одном кубковом старте в сезоне-2014/15. Тогда в Альтенберге чемпионкой стала Мария Орлова, а Никитина показала третий результат. Совместный подиум Никитиной и Канакиной говорит о том, что россиянки в хорошей форме подходят к чемпионату Европы по бобслею и скелетону, который пройдет в немецком Кенигзее с 11 по 13 января.

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