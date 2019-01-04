СМИ: Демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте Трампа

Демократическая партия не намерена поднимать вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления на Капитолийском холме, сообщает портал Newsweek.

По ее словам, в большинстве своем демократы склоняются к мысли, что импичмент не является главным вопросом, требующим внимания, до завершения расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

В первый день работы Конгресса демократы Бред Шерман и Эл Грин высказались за импичмент главы Белого дома.

Нэнси Пелоси сдержанно отнеслась к возможности добиться отставки президента. Политик полагает, что это возможно лишь при поддержке обеих партий. Кроме того, этот вопрос будет способствовать росту разночтений среди законодателей.